وزير النقل: السكة الحديد لن تتطور إلا بعد تأهيل العنصر البشرى لاستيعاب التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم المهندس كامل الوزير وزير النقل معهد وردان المتخصص في تدريب العاملين بالسكك الحديدية وكرم أوائل شهادات الدبلومات الفنية للمدرسة الثانوية الصناعية بوردان والتابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بمناسبة حصول المدرسة على أعلى نسبة نجاح بين مدارس التعليم الفني على مستوى المدارس الفنية لمحافظة الجيزة عام دراسي 2019/2020 وكذلك حصول عدد (3) طلاب من خريجي المدرسة على المراتب الأولى من العشرة الأوائل بالمحافظة.

وألقى وزير النقل كلمة خلال فعاليات التكريم نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل طلبة المدرسة الثانوية الصناعية للنقل والمعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكة الحديد ولكل أفراد والعاملين بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه بتحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان إلى معهد فني فوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج أجيال متخصصة ومهرة تقود مسيرة تطوير السكة الحديد وان يتم اختيارها وفق أفضل معايير الاختيار ومن هنا جاء الاختبار للطلاب الجدد في الكلية الحربية مصنع الأبطال.

وأشار الوزير إلى أن استمرار العملية التعليمية بالمعهد تتم بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل المعهد من حيث ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد والتطهير والتعقيم المستمر للفصول وللمعهد بالكامل.

وأضاف الوزير أن توجيهات القيادة السياسية باستمرار تتركز على استمرار عجلة الإنتاج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لافتا إلى توفير كافة الرعاية الطبية لطلاب المدرسة الثانوية الصناعية للنقل والمعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكة الحديد وتوفير كافة مناهج وأساليب التعليم الحديثة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في منظومة السكة الحديد الجديدة.

وأكد المهندس كامل الوزير على الاهتمام بالعنصر البشري وسلامته وسلامة الركاب ثم سلامة المعدات والقطارات وكافة عناصر المنظومة الأخرى ، مضيفا : "من هنا جاء الإصرار على تأهيل العنصر البشري بما يجعله يتعامل مع الجرارات والعربات الجديدة وأنظمة الإشارات ذات التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن السكة الحديد لن تتطور إلا بعد تأهيل وتدريب العنصر البشري ، حيث إن السكة الحديد تحتاج الشخص المؤهل بدنيا وعلميا بما يمكن من الإعتماد عليه في استيعاب تكنولوجيا السكة الحديد الحديثة وبما يجعله يتحمل المسئولية في إدارة السكة الحديد ويواكب المنظومة الحديثة.

وأوضح الوزير أن طالب المعهد الفني الفوق متوسط يتم اختياره بعناية فائقة من خلال اختيار المتفوقين في الشهادات العامة ومن خلال الاختبارات التي يجتازها الطالب في الكلية الحربية ، مشيرا إلى أهمية التدريب المعنوي والتوعية للمحافظة على هذا المرفق الحيوي الهام.

وطالب الوزير الطلبة بالحرص على التفوق والتعلم والتقدم والوعي وأن يكون الانضباط وحب الوطن وخدمة الراكب هو الأساس.

وفي ختام كلمته ، وجه الوزير التهنئة لكل من تخرج ولكل الدفعات السابقة وكل من تفوق ، سواء على مستوى المعهد أو على مستوى محافظة الجيزة أو علي مستوي الجمهورية، موضحا للطلبة انهم أجيال المستقبل التي ستتحمل المسئولية وأمانة تطوير السكة الحديد وأن تجعل كل مصر تتحدث عنها كنموذج ناجح وأن تكون السكة الحديد في مقدمة مؤسسات الدولة.

وشاهد الوزير بعد انتهاء فعاليات تكريم الطلبة المتفوقين احد الدورات التدريبية التي تقام تحت عنوان فن التعامل مع الجمهور والمخصصة لتدريب كافة الطوائف المتعاملة مع الجمهور مثل الصرافين ومشرفي القطارات والتي تستهدف أن يكون كافة المتعاملين مؤهلين للتعامل الأمثل مع الركاب وان يكون خدمة الراكب هي الأساس وفق آلية تقوم على الانضباط واحترام القانون وأكد وزير النقل للمتدربين أن العنصر البشري هو أهم عوامل نجاح منظومة السكة الحديد وأننا في أماكننا لخدمة المواطن المصري.

كما شاهد الوزير التدريب العملي لسائقي القطارات على انواع الجرارت المختلفة من خلال المحاكيات الموجودة بالمعهد والتي تعمل على تدريب وتأهيل السائقين للتعامل الفني الجيد مع مختلف أنواع الجرارت.