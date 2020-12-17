ضبط 5225 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة و544 لمخالفة قرار الإغلاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الإجراءات القانونية ضد 5225 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 544 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالتصدي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:
-تحرير (544) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. بمخالفة قرار الغلق.
-اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5225) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
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