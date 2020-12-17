شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة لفعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى يتم تنظيم إحتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام ، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر، وذلك بحضور الآلاف من السائحين الأجانب والمصريين، وقيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن ورجال القطا السياحى بالمحافظة.

ويتم تنظيم تلك الاحتفالية هذا العام فى 21 ديسمبر الجارى، للعام العاشر على التوالى فى موعد مع أضخم ظاهرة فلكية تتكرر كل عام، وهى تعامد الشمس على معابد الكرنك الشهيرة من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة صباحاً، وهو الاكتشاف الذى رصده وتوصل إليه مركز البحوث الأثرية فى جمعية المرشدين السياحيين فى الأقصر.

وعن تلك الظاهرة التاريخية يقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك إن الأقصر تحتفل سنوياً فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذى تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسون المصريون القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، ما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

ويضيف الطيب غريب، لـ"الخليج 365"، أنه تتميز تلك الظاهرة التى تحدث يوم الانقلاب الشتوى فى معابد الكرنك، ويقوم خلالها الزوار من السائحين بالاستمتاع برؤية قرص الشمس وأشعتها التى تنتشر فى جميع أرجاء معبد الأقصر، ورؤية قرص الشمس وهو يتوسط البوابة الشرقية، والتى تقع على المحور الرئيسى له، والذى يمثل أقصى الجنوب الشرقى للأفق الذى تشرق منه الشمس، والذى يحدد فلكياً بيوم الانقلاب الشتوى، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك "الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون"، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار.



الأقصر تستعد لاحتفالية تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس