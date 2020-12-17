شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال سحب مياه الأمطار ومواعيد غلق المحال التجارية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على متابعة عمليات سحب وشفط مياه الأمطار من شوارع مدينة الزقازيق، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة لعدم تعطيل الحركة المرورية، وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لموجه من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، وتفقد المحافظ عدد من الشوارع لمتابعة انتظام سير أعمال شفط تجمعات المياه منها، وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواجدة على مدار الساعة في كافة المناطق بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وأن المحافظة في حالة استنفار واستعداد لمواجهة أي طوارئ لحين عودة الحياة لطبيعتها، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات الكسح لشفط تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، للتغلب على كميات المياه الموجودة بها وتهيئتها أمام حركة المارة .

كما شهدت جولة المحافظ بمدينة الزقازيق، المرور على المحال التجارية لمتابعة إلتزام أصحابها بمواعيد الغلق الجديدة، طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكان محافظ الشرقية أصدر القرار رقم 9620 لسنة 2020، بتعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لموجة من الطقس السيء والتى تسببت في هطول كثيف للأمطار مصحوبة ببرق ورعد، موضحا أن هذا القرار جاء حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وأكد المحافظ، استمرار رفع حالة الطواريء في جميع المراكز والمدن والأحياء، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتعامل معها فورا لحين انتهاء موجة الطقس السيء، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وعودة الحياة لطبيعتها.