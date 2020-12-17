وكيل تعليم «شمال سيناء» يفتتح معرض «مدرسة نموذجية في عصر كورونا» بالعريش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، معرض «مدرسة نموذجية في عصر كورونا»، بمدرسة الكرامة للتعليم الأساسي، بإدارة العريش التعليمية. وأكد رضوان، أن المعرض يضم لوحات فنية ولوحات إرشادية ومجسمات للتعريف والوقاية من فيروس كورونا المستجد ومجسمات للكعبة المشرفة والمساجد والمنشآت التعليمية والمدارس والحاسب الآلي وسائل المواصلات والمنازل الحديثة والمعالم التاريخية . أضاف رضوان، أن المعرض من تنفيذ طلبة وطالبات المدرسة وتحت أشراف أسرة التربية الفنية بالمدرسة وإدارة العريش التعليمية، ويضم 30 مجسمًا للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه. حضر حفل الافتتاح كلًا من، منى أبوالمعاطي مدير إدارة العريش التعليمية ،عز عزازي وكيل الإدارة، أزهار عبدالمنعم مدير إدارة الجودة بالمديرية، محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء بإدارة العريش، نادية الغمراوي مدير إدارة التعليم الإعدادي بإدارة العريش التعليمية ،محمود قبيس مدير إدارة التعليم الإبتدائي بإدارة العريش التعليمية، سماح خزيم مدير إدارة الجودة بإدارة العريش . مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا مدرسة نموذجية في عصر كورونا الوضع في مصر

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