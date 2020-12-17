شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 28 ألف و952 طالب وطالبة، بالصف الأولي الثانوي، في محافظة المنيا، اليوم، الامتحان التجريبي لمادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية داخل 127 مدرسة، من بينها 117 مدرسة حكومي، و10 مدارس خاصة .

قال محمد فؤاد الرشيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قاموا بأداء الامتحان، من خلال أجهزته الحاسبات والمعلومات، سواء داخل المدارس أو المنازل، أو أي مكان. دون حدوث مشكلات.

وأوضح «الرشيد» أن الامتحان تجريبي، في شكل تقييم جديد يتم تطبيقه على الطلاب منذ عام 2018، حيث يختبر الطالب الكترونيا، على التابلت في المنزل أو المدرسة .