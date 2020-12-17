شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 833 أسرة من عزبة الهجانة لمشروع أهالينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة محافظة القاهرة من تسكين 833 أسرة مقيمة أسفل خطوط الضغط العالى بعزبة الهجانة شرق مدينة نصر، كما تمت إزالة 348 عقار أسفل الضغط العالى من إجمالى 516 عقارا، تحت إشراف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر، وذلك لتنفيذ محور الوفاء والأمل والذى يربط الدائرى بطريق السويس مروراً بعزبة الهجانة وأيضا لكون هذه العقارات ذات خطورة أسفل خطوط الكهرباء.

يأتى ذلك في إطار مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل عزبة الهجانة حتي طريق السويس، حيث تم استكمال أعمال الإزالات تحت إشراف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية و العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر.

وأشاد الأهالي بجهود الدولة في توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة أهالينا المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجاري استكمال باقي الأسر.

وجدير بالذكر أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي ، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

ويذكر أن إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .