الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار لتمويل الإسكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القرار رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التمويل الإضافى للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 5 / 7 / 2020. ويهدف الاتفاق، الذى وافق مجلس النواب عليه، دعم الإسكان الاجتماعى لتوفير مسكن ملائم لمحدودى الدخل.

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