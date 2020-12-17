شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نسبة المشاركين برياضيات أولى ثانوى التدريبى مرتفعة مع بداية الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، إن نسبة الطلبة المشاركين فى الامتحان التدريبى فى أول ساعة من بدء امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية مرتفعة، كما أن المنصة تعمل بشكل طبيعى وبكفاءة والطلاب دخلوا على منصة الاختبار من المنزل والمدارس.

وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص، أن هناك إصرارا وعزيمة لدى الطلاب للتدريب على الاختبارات والتعرف على الأسئلة من قرب، من خلال خوض الامتحانات، موضحة أن الأسئلة بشكل مختلف ويستمتع بعض الطلبة فى الإجابة عنها .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى انطلق الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.