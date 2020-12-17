شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن تشكيل لجنة للإشراف على عموميات "الدمج" وانتخابات الفرعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين عن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.

وقال رجائى عطية نقيب المحامين إنه بعد الاطلاع على كافة أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا والتي قضت جميعها برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، وكذا برفض الطلب المستعجل بوقف انعقاد الجمعيات العمومية في الطعون المقدمة من الطاعنين وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين ومن ثم وجوب عقد الجمعيات في مواعيدها المحددة سلفا وزيادة لكفاءة اللجنة المشكلة للانتخابات بالصلاحيات المقررة لها ولدفع سرعة العمل لضيق الوقت.

وأضاف رجائى عطية أنه تقرر ضم حسين الجمال الأمين العام و سيد عبد الغني أمين الصندوق و عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد للأعضاء ، على أن تراعي اللجنة تحديد مواقع اللجان وتشكيلها في موعد لا يتجاوز العاشرة صباح الغد.