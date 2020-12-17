شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح منصة الامتحان للطلاب لأداء اختبار الرياضيات واللغة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، لأداء امتحان مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، وذلك فى ثالث يوم بالاختبارات التدريبية التى تعقدها الوزارة لتدريب طلاب أولى ثانوى على شكل الأسئلة والتقييم الجديد واختبار الشبكات والمنصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان بدأ فى التاسعة صباحا وممتد حتى التاسعة مساء، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان "الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة التالية لأداء الطالب الامتحان بشكل صحيح: يجد شريط أدوات الامتحان على التابلت بجوار قائمة الأسئلة والذى من خلاله يستطيع الطالب أن يرى الامتحان فى الشاشة كاملة أو تراجع قائمة الأسئلة أو يشاهد ما قام بالإجابة عنه وأيضا يستطيع تنسيق الخط والشاشة أو أسئلة قام الطالب بتحديدها بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى، موضحة أن جميع هذه الاختيارات تظهر من أيقونة القائمة إذا كان يجيب عن الأسئلة فى وضع عمودى للتابلت.

وكانت الوزارة، أعلنت الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي 16 ديسمبر الجارى للصف الأول الثانوي، موضحة أن 97% نسبة الحضور في اليوم الثاني للامتحان التدريبي"، بإجمالي عدد الطلاب 653 ألف طالب.

وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء ، أدى الامتحان 626933 طالب وطالبة، وفى اللغة الإنجليزية 631376 طالب وطالبة، واللغة الفرنسية 193 طالب وطالبة وفى اللغة الألمانية 18 طالبا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح، مليون و263 ألف و230 امتحان إلكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية.