شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 65 محضر إزالة إشغالات في بيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشرَف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الحملة المكبرة لرفع كافة الاعلانات المخالفة بالمدينة، بالتنسيق مع مسئولي الاعلانات والاشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 65 محضر للمخالفات المتنوعة وازالتها.
ووجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.
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