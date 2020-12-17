شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يتفقد كسح مياه الأمطار من الشوارع ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بجولة تفقدية ليليه لمتابعة كسح مياه الأمطار بشوارع بورسعيد والمستشفي. وشدد «عيد» على المتابعة الدائمة في تطهير صفايات المطر حرصا على عدم إعاقة سير المواطنين. وتابع أعمال إزالة منزل آيل للسقوط بشارع بورسعيد حرصا على حياة المواطنين. وكلف سليم أبوشريف، نائب رئيس المدينة، بالمتابعة المستمرة لإزالة أية معوقات. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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