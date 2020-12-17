شكرا لقرائتكم خبر عن 56% من القراء يفضلون الاحتراف الخارجى لمصطفى محمد لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "في رأيك ما الأفضل لمصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر.. الاحتراف الخارجي أم الانتقال لناد محلى؟"، فضل غالبية القراء الاحتراف الخارجى. وفضل 56% من القراء احتراف مصطفى محمد خارجيا، بينما فضل 44% منهم الانتقال لناد محلى.

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