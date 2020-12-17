شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تؤكد استعدادها لموجة الطقس السيئ وخطة للتعامل مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت بقوة لموسم الأمطار والشتاء موضحا أن الجامعة استغلت فترة العطلة الصيفية لمراجعة منظومة الصيانة بالجامعة على كافة المستويات والاصعدة .

وأضاف الدكتور محمود علم الدين، فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه تمت مراجعة مزاريب المياه ورصف الطرق الداخلية بالجامعة لمواجهة أى موجة طقس سئ ، مؤكدا أنه فى إطار توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة للإدارة الهندسية بالجامعة تم الاستعداد الجيد لأى تداعيات تسفر عن سقوط الأمطار حيث لم يتم السماح يتراكم المياه وتكوين برك لأن سيارات شفط المياه ستعمل سريعا على منع التراكمات فى اى بؤر داخل الحرم الجامعى

وذكر المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة أن هناك عدد من الأماكن والمخرات سيتم استخدامها فى تصريف مياه الأمطار مع وضع آليات للتواصل المباشر للابلاغ عن أى تراكمات للمياه سواء على مبانى الكليات للعمل على تصريفها بصورة عاجلة .

وتتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ تؤثر على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد أغلب المحافظات سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا تمتد للقاهرة الكبرى.