شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار بمناطق فى أسوان والأقصر ورياح مثيرة للرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه نظرا للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام حدثت بعض التغيرات الطارئة فى الأحوال الجوية، مشيرة أن هناك فرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبوسمبل يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .