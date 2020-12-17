القمر يقترن مع كوكبى المشترى وزحل فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أن اليوم الخميس، سنكون على موعد مع واحدة من أجمل الظواهر الفلكية، وهى اقتران القمر مع المشترى وزحل فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة .

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، فى تصريحات له، أن هلال القمر يقترن مع الكوكبين الكبيرين المشترى وزحل فى ذلك اليوم، ويمكن ملاحظة ذلك باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروبهم جميعا بعد السابعة مساءا تقريبا.

يذكر أن الكرة الأرضية شهدت مؤخرا كسوفا كليا للشمس شوهد ككسوف جزئى فى "أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا –أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالي منها – أجزاء من أستراليا– المحيط الأطلسى– المحيط الهندى– جنوب المحيط الباسفيكى– جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية".

وشوهد هذا الكسوف ككسوف كلي في "تيموكو، وفيلاريكا فى تشيلي" حيث يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين وعشر ثوان، وعند ذروة الكسوف الكلي غطى قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس، والكسوف استغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشرين دقيقة تقريباً.