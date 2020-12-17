محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت المعاينة ملابسات سقوط حافلة في ترعة الزمر بمنطقة بشتيل، اليوم الأربعاء. تلقى العميد مجدي عزيز مأمور مركز أوسيم بلاغا بسقوط سيارة ميني باص بترعة الزمر ببشتيل. تبين بالفحص أنه أثناء سير الحافلة فوجئ قائدها بمركبة "توكتوك" تسير في الاتجاه المعاكس فحاول تفاديها. نتج عن ذلك انحراف عجلة القيادة وسقوط السيارة في الترعة، وتمكنت قوات الإنقاذ من إخراج السائق دون إصابته، وجاري رفع السيارة.

كانت هذه تفاصيل خبر المعاينة: "توك توك" عكس الاتجاه وراء سقوط حافلة في ترعة الزمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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