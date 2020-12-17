شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط المطر (%) في محافظتك الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار اليوم الخميس وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية : القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة علي بعض المناطق . الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق . السواحل الشمالية الغربية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( رشيد – بلطيم - الإسكندرية - مطروح ) . السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (رأس غارب - الزعفرانة) . شمال الصعيد : لا يوجد . جنوب الصعيد : لايوجد . الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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