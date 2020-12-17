شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: بعض المتعافين ثبت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن بعض المتعافين من فيروس كورونا المُستجّد ثبت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية، وتوتر نفسي وخمول.
وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقّدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن التجارب التي أجرتها مصر على لقاحات كورونا، كانت على لقاحين صينيين، يعتمدان على نفس التكنولوجيا، ولكنهما يختلفان في التركيبات، مشيرًا إلى أن اللقاح الذي أثبت نتيجة أقوى هو اللقاح الذي تم اعتماده.
وأعلن رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المُستجدّ، عن تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح من الفئات التي لها الأولوية في الحصول عليه.
وأشار «حسني» إلى أن اللقاحات في العموم تعتمد على شيئين هما: «الأمان والفاعلية»، بالإضافة على فكرة اللقاح نفسه، بمعنى أن اللقاح قد يحتوي على جزء من الفيروس الحي، أو فيروس «ميت».
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