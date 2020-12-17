شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 16 يناير.. جدول امتحانات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، لجميع المراحل التعليمية في نطاق محافظة البحيرة والتى تبدأ يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يناير ٢٠٢١، وتنتهي الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١.

وقال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وكذلك أعياد الإخوة المسيحيين وعطلات أيام الجمع عند وضع جداول الامتحانات.

وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت ١٦ يناير 2021، وتستمر حتى الاثنين ١٨ يناير2021، كما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء ٢٠ يناير2021 وتستمر حتى الأحد ٢٤ يناير 2021.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت ١٦ يناير، وتستمر حتى الخميس ٢١ يناير، أما امتحانات الصف الثاني الإعدادي تبدأ من يوم السبت ٢٣ يناير 2021 وتستمر حتى الأربعاء ٢٧ يناير، أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الإعدادي المهني فتبدأ يوم الأربعاء ٢١ يناير وحتى يوم الإثنين ٢٥ يناير.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى (مكفوفين) اعتبارًا من الأحد ١٧ يناير2021 وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير 2021، أما امتحانات الصف الأول الثانوي (فني) تبدأ يوم السبت ١٦ يناير 2021 وحتى الإثنين ٢٥ يناير 2021.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي (فني) من الثلاثاء ٢٦ يناير 2021 وحتى الخميس ٤ فبراير 2021، أما التعليم الثانوى الفني نظام 5 سنوات فتبدأ امتحانات الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني يوم الأحد ١٧ يناير وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير 2021.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت 30 يناير وتنتهى الخميس 4 فبراير، وكذلك إعدادية المكفوفين والإعدادية المهنية، أما إعدادية الصم وضعاف السمع فتبدأ من السبت ٣٠ يناير وتستمر حتى الأربعاء ٣ فبراير.

وأكد محافظ البحيرة على اتخاذ كافة الاجراءات والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب ولتوفير الجو الملائم لهم خلال تأدية الامتحانات حرصاً على سلامتهم.