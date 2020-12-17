شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وبسنت خناقة رومانسية داخل الفصل الدراسى تتحول لحديث السوشيال ميديا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت قصة الطالب "محمد" حديث منصات السوشيال ميديا المختلفة، خلال الأيام الماضية، بعد أن وثق والده القصة الكاملة لرد فعله على مشاجرته داخل الفصل الدراسى مع أحد الطلاب، دفاعا عن إحدى زميلاته فى الفصل والتى تدعى "بسنت".

بدأت الواقعة بوصول والد الطفل إلى المدرسة، داخل سيارته فى انتظار نجله صاحب الست سنوات، أثناء خروجه من المدرسة، لمعرفة كواليس المشاجرة التى أبلغته بها إدارة المدرسة عبر الهاتف، والتى انتهت بتكسير بعض أسنان نجله إثر المشاجرة التى نشبت دفاعا عن الفتاة التى يكن لها بعض المشاعر الرومانسية.

وسرعان ما وصل الطفل إلى السيارة، بينما يقوم والده بتوثيق الواقعة وسؤاله عن سبب المشاجرة ليبدأ "محمد" فى سرد القصة قائلاً: "جبلى بس حاجة اشربها علشان مخنوق"، ليكمل قائلا: "أنا كنت جايب لبسنت حاجات، وياسين كان جايبلها حاجات، وبسنت مرضيتش تاخد حاجة من ياسين غير حاجة واحدة بس"، متابعاً "بعدين ياسين راح مدينى بالبوكس فى سنانى، وأنا بقى اتكسفت واتحرجت علشان بسنت شافت سنانى وهى بتتكسر".





وطالب الطفل محمد والده قائلا: "يا بابا ياسين دا مش طفل، دا بلطجى، يا بابا روح القسم قولهم إن ياسين اتعدى على ابني"، ليرد والد الطفل قائلاً: "أنا هنقلك فى حته تانى بعيد عن ياسين وبسنت خالص"، ليختتم الطفل حديثه بشكل حاد وساخر قائلا: "بابااا لا يا بااابا بسنت ملهاش دعوة يا بابا".

وسرعان ما لقى الفيديو تجاوب كبير من قبل مستخدمى منصات السوشيال ميديا المختلفة، وأصبح الفيديو حديث اليوم، ليعود والد الطفل لتصوير مقطع فيديو جديد مع الطفل عبارة عن مقلب جديد عبارة عن مكالمة هاتفية جديدة طالب فيها شقيقته بتجسيد شخصية "بسنت".



