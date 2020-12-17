شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية حلوان تخصص 60 حاسوبا بمعامل الكلية لتهيئة البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، أن هناك انتظام فى الكلية فى تنظيم المحاضرات للطلاب وفقا للجدول المعلن بحيث يكون المقررات النظرية بنسبة 50% تعلم عن بعد و50% حضور بالكلية والمقررات العملية نسبة 70% حضور و30% تعلم أون لاين.

وأضافت الدكتورة ميسون قطب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الكلية عملت على تجهيز معامل الكلية لتكون مستعدة ومؤهلة لعمل اختبارات إلكترونية حال اتخاذ قرار بإتمام امتحانات الميد تيرم إلكترونيا ، لافتة إلى أنه تم دعم معامل الكلية بـ60 جهاز كمبيوتر لرفع كفاءة المعامل لتطبيق أى قرار يتعلق بمنظومة الامتحانات .

وأشارت عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، إلى أن الكلية تراعى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى أيام حضور الطلاب بداية من توفير مقياس الحرارة ومراعاة اجراءات التباعد الاجتماعى داخل القاعات الدراسية ومسافة آمنة بين الطلاب إضافة إلى ضرورة ارتداء الطلاب الكمامات الطبية أثناء الدخول لحرم الكلية والتواجد بالمحاضرات.