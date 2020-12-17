صور.. إزالة 348 عقارا بمنطقة الضغط العالي بمدينة نصر وتسكين 833 أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت محافظة القاهرة الانتهاء من تسكين 833 أسرة مقيمة أسفل خطوط الضغط العالي بعزبة الهجانة بحي شرق مدينة نصر، وإزالة 348 عقارا أسفل الضغط العالي من إجمالي 516 عقارا. يأتي ذلك لتنفيذ محور الوفاء والأمل والذي يربط الدائري بطريق السويس مروراً بعزبة الهجانة وأيضا لكون هذه العقارات ذات خطورة أسفل خطوط الكهرباء.

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