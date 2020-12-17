شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: انطلاق موقع حجز جرعات اللقاح خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم الإنتهاء من الموقع الإلكتروني المخصص لحجز لقاح كورونا «سينوفارم»، مشيرا إلى الموقع سيكون متاح للتسجيل خلال ساعات.

وقال حسني، في مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه محمد مصطفى شردي، أن اللقاح الصيني تم اختياره لانه الأكثر امان وفاعلية حتي الآن، ولكن ذلك لا يعني أننا استبعدنا باقي اللقاحات، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة لعدد من اللقاحات المطروحة حاليا.

وأضاف حسني، أن الفئات ذات الأولوية ستدخل تسجل على الموقع لحجز اللقاح وسيتم التواصل معاهم بتحديد الزمان والمكان لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أنه بالنسبة لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة غير القادرين على الحركة سيتم توفيره لهم حتي منازلهم، وانه بحلول الربع الأول من العام المقبل سيكون غالبية الفئات ذات الأولوية حصلت على اللقاح.

وأشار حسني، حول إمكانية الإغلاق بسبب كورونا، إلى أن الوضع الوبائي في مصر لم يصل إلى مرحلة الإغلاق، ولكن نحتاج تغليظ العقوبات والغرامات لمن يتهاون في الاجراءات الاحترازية خاصة واننا في مرحلة نشاط لكل انواع الفيروسات سواء الانفلونزا الموسمية أو كورونا.

وأكد رئيس اللجنة العلمية، أن الإلتزام بالاجراءات يمنعنا من الإغلاق ولذلك على الجميع الالتزام بالوقاية، لان أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بناء على الوضع الوبائي للفيروس في مصر.