شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المنيا تغلق قاعات العزاء.. وتحدد أعداد المشاركين بالجنازات وصلاة الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، مساء الأربعاء، خفض أعداد المشاركين بالجنازات وصلوات «الثالث» للمتوفين وغلق قاعات العزاء، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر الأنبا مكاريوس بيانًا قال فيه: «بعد أن تلاحظ للجميع، ازدياد نسبة الإصابة بالكورونا، وبعد القرارات التي أصدرتها الحكومة اليوم، وبعد تلقي أراء الكثير من الآباء»القساوسة«والأطباء وأفراد الشعب، ومعرفة وجهة نظرهم، تقرر استمرار صلوات الجنازات بالكنائس، بحضور خمسة وعشرين فردًا فقط».

أضاف البيان: «تقرر كذلك أن تقام صلاة الثالث بالكنيسة بنفس العدد، وبالنسبة لقاعات العزاء تُغلق تماما حتي إشعار أخر، وأن يلتزم جميع الحاضرين للصلوات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي».

واختتم الأسقف العام بيانه بقوله: «يرجي التعاون مع الآباء الكهنة ففي هذه التوجيهات، حتي لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حفاظًا على أرواح الشعب والكهنة معًا طالبين إلى الله أن يرفع عن العالم هذا الوباء».