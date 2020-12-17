شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قرار ترقية 301 ألف معلم فرصة لحصولهم على زيادة أكبر بالبدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قرار ترقية 301 ألف و784 معلما خطوة مهة فى إطار الاهتمام بملف أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن الترقية سوف تساهم أيضا فى زيادة البدل حسب نوع الترقية والدرجة الوظيفية التى يشغلها المعلم، لأن الزيادة يتم توزيعها حسب وظيفة كل معلم والتى تبدأ من معلم مساعد، مضيفا أنه سيتم صرف زيادة بدل المعلم الشهر المقبل.

وأوضح حجازى، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن الوزارة حريصة على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا، موضحا أن الوزارة أصدر قرار الترقية وسوف تصدر أيضا قرارات خلال الفترة المقبلة للمعلمين المتقدمين للحصول على موافقات بشأن تغيير المسمى الوظيفى.

وكانت الوزارة أكد أنه يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمادة 93 مكرر 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بالفئات المالية" كبير معلمين 180 جنيها شهريا، معلم خبير 165 جنيها شهريا، معلم أول "أ" 125 جنيها، معلم اول 100 جنيه، معلم / مساعد معلم 75 جنيها، وعلى ان تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزارى رقم 247 بتاريخ 14 ديسمبر الجارى، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2019/2020.

ونص القرار في مادته الأولى على: "اعتبارًا من 1/1/2020 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات- الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين– شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والبالغ، 301784 معلم".

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن من بين هؤلاء المعلمين 61874 معلما سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول، و7113 معلما سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول "أ"، و 151078 معلما سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم خبير، و81719 معلما سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة كبير معلمين.

وأضاف أنه قد تم مخاطبة المحافظين لترقية هؤلاء المعلمين اعتبارًا من 1/1/2020 وذلك للحفاظ على الخط الأفقي الوظيفي للدفعة الواحدة وتسجيل ذلك في صحف أحوالهم الإلكترونية، موضحًا أنه بناء على المقترح المقدم من الإدارة العامة لصلاحية الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، فقد تم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة بتسجيل التاريخ الاعتباري للترقية في صحف أحوال المعلمين المرقين عام، 2017،2018، ليكون اعتبارًا من 1/1/2018، وكذلك في صحف أحوال المعلمين المرقين عام 2018/2019، ليكون اعتبارًا من 1/1/2019 وذلك فى إطار الحرص على حل مشكلات المعلمين في هذا الشأن.