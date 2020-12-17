شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء هنأوا بايدن متأخرًا.. صداقة ترامب والعلاقات المضطربة كلمة السر.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد يوم من تأكيد الهيئة الانتخابية الأمريكية فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 3 نوفمبر، بأغلبية 306 أصواتًا انتخابية مقارنة بـ 232 أصواتًا حصل عليها دونالد ترامب، اعترف آخر قادة العالم بالرئيس المنتخب للولايات المتحدة وهنأوه.، وكان آخر من فعل ذلك هو رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، أكثر المؤيدين للرئيس ترامب، حسبما قالت صحيفة "لا ناثيون" الارجنتينية.

جايير بولسونارو

هنأ الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الأخيرة وأعرب عن استعداده للعمل لصالح العلاقات الثنائية.

وقال بولسونارو: "سأكون مستعدًا للعمل بامتيازك وإعطاء الاستمرارية لبناء تحالف برازيلي-أمريكي، للدفاع عن السيادة والديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم، وكذلك في التكامل الاقتصادي التجاري من أجل المنفعة"، حسبما قالت صحيفة "بولسو" البرازيلية.

وفي البيان الذى أرسلته الخارجية البرازيلية مساء أمس الثلاثاء، حيا الرئيس بايدن بـ "أطيب تمنياته" وأعرب عن أمله فى أن "تستمر الولايات المتحدة فى كونها أرض الأحرار ووطن الشجعان".

كان بولسونارو أحد آخر زعماء العالم الذين اعترفوا بفوز بايدن، بعد يوم من شهادة الهيئة الانتخابية الأمريكية بأنه سيكون الرئيس القادم لذلك البلد.

وخلال الحملة الانتخابية ، لم يخف بولسونارو تفضيله للرئيس، دونالد ترامب، حليفه الدولي الرئيسى، وجاء لتهديد بايدن سرًا على التصريحات التي أدلى بها حول ضرورة الحفاظ على الأمازون.

اندريس مانويل لوبيز اوبرادور

كما هنأ رئيس المكسيك، اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الرئيس المنتخب بايدن، وكان ذلك بعد أن اصدرت المحكمة الانتخابية حكمها الأخير من فوز بايدن، ووعد اوبرادور فى رسالته بأن المكسيك ستستمر فى العمل كحاجز ضد موجات المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى الولايات المتحدة، وهو الدور الذى قامت به المكسيك جزئيا بناءا على طلب ترامب.

كما أعرب اوبرادور، عن تقديره لموقف بايدن تجاه المهاجرين من المكسيك والعالم، وقال "سيسمح لنا بمواصلة خطة تعزيز التنمية والرفاهية للمجتمعات فى جنوب شرق المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى".

وأضاف، "اعتقد أنه بهذه الطريقة لن يجبر أحد على ترك موطنه الاصلى وسيكون قادرا على العيش والعمل والسعادة مع أسرته وبين افراده"، واضاف "وهكذا سنتمكن من بناء حل نهائى لتدفقات الهجرة من المكسيك وعبورها الى الولايات المتحدة".

كما قال اوبرادور فى رسالته الى بايدن، " نحن على يقين من أنه بوجودك في رئاسة الولايات المتحدة، سيكون من الممكن الاستمرار في تطبيق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المنصوص عليها في الدستور (المكسيكي)، وخاصة عدم التدخل وتقرير المصير للشعوب ".

فلاديمير بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في 3 نوفمبر الماضى، وأعرب بوتين فى برقية تهنئة لبايدن، عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه.

وأوضح، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية خاصة فى الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، وأنهما قادرتان رغم الاختلافات إلى حل عديد القضايا والتحديات، التي يصطدم بها العالم الآن.