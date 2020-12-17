شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الخط الساخن 106 خاص بالرد على استفسارات مبادرة "التقزم والأنيميا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص رقم 106 كخط ساخن للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والانيميا بين طلاب المدارس .

وقالت وزارة الصحة إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحى بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم.

وأشارت الوزارة إلى مشاركة 1800 فريق طبى بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد "ممرضة، فنى معمل، وإدارى"، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

ويتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.