شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يبادر بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بادر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأخذ التطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
وقال العاهل البحرينى: "أن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى استطاعة المملكة الحد من انتشاره فى المجتمع".
وأعرب العاهل البحرينى عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة فى الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل البحرينى يبادر بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.