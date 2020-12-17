شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: بعض المتعافين ثبت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن هناك بعض من متعافى كورونا ثبت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية وتوتر نفسى وخمول، مشيرًا إلى أن ضعف الرغبة الجنسية من الممكن أن تستمر 6 أشهر بعد التعافى من فيروس كورونا.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر د ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية mbcمصر"، اليوم الأربعاء، أنه تم تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على اللقاح من الفئات الأولى.

أشار حسنى، إلى أن 33% نسبة إشغال مستشفيات العزل، ومصر ستستلم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى خلال أسبوعين.