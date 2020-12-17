شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: لا يمكن الترخيص بأى لقاح غير آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مها طلعت مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا بسيطة ومتوسطة، موضحة أن جميع اللقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة وبدأت تحصل على التراخيص الرسمية وهم حوالى 10 لقاحات، مرت بالمرحلة الثالثة وكانت الأعراض الجانبية بسيطة جدًا، وغير خطيرة ولا يمكن يتم التصريح بإعطاء أي لقاح وبه أعراض جانبية كثيرة، معلقة: "نقدر قلق المواطنين، لأن الفترة صغيرة، ولكن لا يمكن الترخيص لهذه اللقاحات وهى غير آمنة".

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن ظهور اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا يدعو للتفاؤل، ولكن لا بد من الحرص الشديد لأن عدد الحالات تزداد في دول كثيرة بأوروبا ودول إقليم شرق المتوسط، موضحة أنه بدأت بعض الدول في إقليم بعض المتوسط يتم السيطرة على انتقال الفيروس، أو على الأقل أصبحت الأعداد ثابتة.

وأشارت إلى أن هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحة أن قيام الحكومات بدورها في الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين يساعد في السيطرة على فيروس كورونا.