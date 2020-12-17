شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: من الوارد إصدار قرار جديد خلال أيام بشأن احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء يوجه بتطبيق تناوب حضور العاملين فى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمنع الكثافة والتجمعات، مضيفا أن هناك لجنة قانونية تضم ممثلين من وزارتى الداخلية والعدل لبحث تطبيق غرامات فورية على مخالفى الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المستشار نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية " mbcمصر"، اليوم الأربعاء، أنه من الوارد إصدار قرار جديد خلال أيام بشأن احتفالات رأس السنة، لافتا إلى أنه لم يتم التطرق لإجراءات خاصة بتقييد الصلاة فى المساجد فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأشار إلى أن 33% نسبة إشغال مستشفيات العزل، ومصر ستستلم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى خلال أسبوعين.