شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة محمد بن زايد لمصر لها إبعاد إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات الطبيعية بين الجانبين كون مصر تشكل عمق لدولة الإمارات وكذلك العكس.

وأوضح "القويسنى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة "extra news"، أن هذه الزيارة تأتى على خلفية تغيرات محورية وجوهرية حدثت فى الإقليم العربى ناتجة على الاتفاق بين بعض الدول العربية وإسرائيل ولذلك هى زيارة لها إبعاد إقليمية.

كان قد ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب زيارته للقاهرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، علق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على استقباله لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وكتب الرئيس:"شرفت اليوم بلقاء أخى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر، وقد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".