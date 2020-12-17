شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات الأوقاف تواصل حملات نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف على الاهتمام ببيوت الله، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث واصلت المديريات حملات النظافة والتعقيم الموسعة للمساجد.

وأكد الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن الشريعة الإسلامية أولت صحة الإنسان عناية خاصة، وأن المداومة على نظافة المساجد وتعقيمها تسهم فى الحفاظ على صحة عمارها، فالصحة نعمة والحفاظ عليها شكر للنعمة، فعن ابن عباسٍ (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وسلم): نعمتانِ مغْبُونٌ فيهما كثيرٌ من الناس الصِّحَّة والفراغ" .

وقال خضر، إننا لن ندّخر جهدًا فى خدمة بيوت الله، حتى تظهر المساجد بالمظهر الذى يليق بها ويرفع الله البلاء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

فيما أكد مدير مديرية أوقاف الشرقية أن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها وطهارتها من صور الوقاية، وأن الوقاية خير من العلاج، وأن درهم وقاية خير من قنطار علاج، والوزارة لا تدخر جهدًا فى تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة، مساهمة فعلية فى الحد من انتشار فيروس كورونا حتى يأذن الله "عز وجل" برفع البلاء، فنظافة المساجد وتعقيمها من أهم أولوياتنا فى هذه المرحلة.