شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الدولة المصرية تتعرض لمحاولة محو الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف الجيل الثاني والثالث، للتعرف على تحديات الدولة المصرية، لافتة إلى أن الجاليات كانت تطلب دائما حل للتحدث باللغة العربية، حيث أننا وجدنا صعوبة لدى اطفالنا فى التحدث باللغة العربية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تؤكد على الهوية المصرية والعربية، خاصة أن يوم الجمعة 18 ديسمبر يحتفل اليونسكو باليوم العالمى للغة العربية، وطلبنا تغيير إطار صورة البروفايل على الفيس بوك للمعرفة بأهمية المبادرة وأهمية اللغة العربية فى حياتنا.

وتابعت الوزيرة، أن الدولة المصرية تتعرض لمحاولة لمحو الهوية، مشيرة إلى أنه تم عمل معسكرات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى مع الاطفال فى كندا والنمسا وغيرها من الدول، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الفنان محمد صبحي أعلن مشاركته في حملة "اتكلم عربي"، لافتة إلى أن هناك أطفال يعيشون على أرض الدولة المصرية ولكن دراستهم في المدراس الدولية جعلتهم لا يتحدثون اللغة العربية.