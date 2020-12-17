شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المستشار الزراعى الفرنسى تزور مركز البحوث الزراعية لبحث التعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، الكسندرا ترويانوجرو، نائب المستشار الزراعى الفرنسى الإقليمى للشرق الأوسط ، وعرضت عاصم خلال اللقاء ، مهام وأنشطة مركز البحوث الزراعية ومعاهده وقطاعاته المختلفة ودور المركز فى دعم قطاع الزراعة فى مصر، ومجالات التعاون القائمة بين معاهد المركز ونظيراتها بدولة فرنسا، حيث تم مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين البلدين فى البحوث الزراعية التطبيقية والمشروعات المشتركة للنهوض بالإنتاج الزراعى والتغلب على التحديات التى يواجهها قطاع الزراعة فى كلا البلدين.

وزار الوفد الفرنسى ، المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ،وهو المعمل المرجعى لوزارة الزراعة فى مجال تخصصه وحاصل على شهادة الاعتماد الدولية من هيئة الاعتمادى الفنلندية (FINAS) ) للتعرف على الأنشطة البحثية والخدمية التى يقوم بها المعمل، وعلى إمكانيات المعمل وأهدافه ودوره الرقابى فى مجال سلامة الغذاء والإجراءات الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات فى محاصيل الخضر والفاكهة المصدرة لدولة فرنسا بدءً من استلام العينات وتجهيزها وصولاً لمرحلة إصدار شهادات التحليل بالإضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بأهم المحاصيل التصديرية والمحلية، وذلك فى إطار بحث آفاق التعاون بين البلدين، كما تفقد الوفد المعامل المتخصصة فى تحليل متبقيات المبيدات وتحليل الملوثات العضوية عالية الثبات (الدايوكسين)، وتحليل الميكروبيولوجى، ومشاهدة أحدث أساليب وتقنيات طرق التحاليل العالمية المستخدمة بالمعمل لما تشكله من خطورة على الصحة العامة.

وقدمت نائب المستشار الزراعى الفرنسى ، الشكر لإدارة المركز وقالت إن هذه الزيارة تأتى فى أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا لتوطيد العلاقات ودعم مجالات التعاون بين البلدين، معربة عن اهتمام دولة فرنسا بالتعاون مع مصر فى جميع المجالات وبصفة خاصة فى المجال الزراعى .

وأشادت الكسندرا ترويانوجرو ، بنظام العمل فى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وما شاهدته من تطور فى أساليب التحاليل واستخدام وتطبيق أحدث التقنيات بالمعمل وأشارت إلى وجود فرص كبيرة لدعم سبل التعاون بين المعمل والمعامل المناظرة فى دولة فرنسا.