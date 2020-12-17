شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج: تعاون مع منظمات المجتمع المدنى بـ 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك تعاونًا بين منظمات المجتمع المدنى بـ 2 مليار جنيه فى العديد من الأنشطة، والهلال الأحمر قدم المواد الغذائية للأسر المتضررة وتم توزيع أدوات النظافة والحماية الشخصية، متابعة أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى مواجهة فيروس كورونا وتوجيه الدهم لـ المواطنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الهلال الأحمر قدم خدمات إغاثية فى المناطق الأكثر احتياجًا، والهلال الأحمر ساهم فى التوعية الصحية وتنظيم الصفوف لملتقى المعاشات، كما ساهم فى عمليات التطهير والتعقيم بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت أن هناك تعاونًا مع صندوق تحيا مصر لإرسال شاحنات للقرى الأكثر احتياجًا، موضحة أن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة دعم العمالة غير المنتظمة.