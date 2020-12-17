شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية ينصب القس سمير يونان راعيا جديدا لكنيسة الفيوم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، فى حفل تنصيب القس سمير يونان، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالفيوم، بحضور اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نجاح كريم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلى العام، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ محمود على حسنين، مدير التعليم الإعدادى والثانوى لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ خالد عبد التواب، موجه عام منطقة الفيوم الأزهرية، ومن مطرانية الأقباط الأرثوذكس القمص أنجيلوس والقمص شاروبيم، ومن مطرانية الأقباط الكاثوليك الأب بطرس والأب أرسانيوس، ومن مدرسة الراهبات كل من سير ريموند وسير كرستين.

وقال رئيس الإنجيلية فى خطاب الحفل الذى حمل عنوان "إرادة التغيير"،: "إذا غابت إرادة التغيير عن الفرد لن يكون هناك تغيير للجماعة، الله قادر أن يحرك هذة الإرادة فينا، وعندما نتحدث عن الإصلاح والتغيير، لا بد أن نلتزم بالحق وذلك لأن الحق يساعدنا فى عمل الرحمة، وهذا يتمم الشريعة"، متابعا، "نصلى أن يمنحنا الله القدرة على مقاومة كورونا وقدرة حقيقية على الإصلاح والتغيير".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس سمير يونان، وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بالفيوم، كما شارك فى برنامج الإحتفال الشيخ ناصر صادق نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس محروس عايد راعى الكنيسة الإنجيلية بجزيرة شارونه، والقس وائل رمسيس سكرتير مجمع إقليم الوسطى، والقس خليل ابراهيم امين صندوق المجمع.