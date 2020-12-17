السفير شريف البديوى: التبادل التجاري بين مصر والإمارات في تزايد بشكل ملحوظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير شريف البديوى سفير مصر في الإمارات، إن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وراسخة، وتمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، موضحًا أن الزيارات بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد مستمرة وهناك تشاور مستمر بينهم حيث إن مصر ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن التحالف المصرى والإماراتى أصبح تحالفا إستراتيجيا مهما والتنسيق بينهم أصبح أساسيا، أما فيما يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر والإمارات هناك تزايد بشكل ملحوظ برغم الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا، حيث إن الحركة التجارية بين البلدين في تزايد ملحوظ.
وأوضح أن الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في مصر، لافتًا إلى أن السوق المصري من أكبر الأسواق في المنطقة ونعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرى.
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