شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء أزمة محامي جنوب القليوبية مع الدائرة الرابعة بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت نقابة محامي جنوب القليوبية، لقاء مع رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، اليوم الأربعاء، بشأن أزمة المحامين مع الدائرة الرابعة بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، وما تبعها من قرارات إضراب من النقابة الفرعية.

شارك في اللقاء من النقابة العامة محمد كركاب، ومحمد نجيب، ومجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، ومجموعة من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، طنطاوي حجاب، إمام الصديق، صبحي شريف، بينما باقي أعضاء المجلس كل في جزئيته انتظارا لما يسفر عنه اللقاء، إلى جانب مجموعة من محامي شبرا الخيمة، والبعض منهم ممن حررت مذكرات بشأنهم.

وأكد محمد نجيب أنه قد تم إنهاء الأزمة بعد لقاء المستشار رئيس المحكمة، وبدأ محامو شبرا الخيمة في استئناف عملهم، وحضور الجلسات، بعد رضاهم الكامل عن اللقاء وما دار فيه.

فيما قال مجدي حافظ، إن الجميع تناول الموضوع من وجهة نظره الخاصة، وأكد رئيس المحكمة على أن المحامين و القضاة جزء واحد لا ينفصل وإن كان لكل منهم رسالة مستقلة، يؤديها وفقًا لقيم راسخة في المجتمع، والأدعى أن يكون الجانبان لحمة واحدة.

وذكر حافظ، أن رئيس المحكمة وكذلك الحاضرين، أكدوا جميعًا على نزع فتيل الأزمة وانتهاء أي آثار سابقة أو معاصرة أو لاحقة عليها، مع التزام الجميع بما تفرضه عليه آداب وأخلاقيات عمله.