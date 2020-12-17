شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: الإجراءات الاحترازية إلزامية وليست رفاهية والإصابات ترتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية أمرا إلزاميا وليس ترفيهيا.

وأضاف حسام حسنى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هذه الفترة لا يوجد بها رفاهية، والمرحلة المقبلة صعبة، موضحا أن مصر لديها العديد من المستشفيات الجاهزة لاستقبال أى أعداد من المصابين بفيروس كورونا، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تقوم بمجهود كبير.

وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء صارمة، وعلى الجميع الالتزام لعدم التعرض لمشكلات، وكشف أن الفترة المقبلة سيكون بها قرارات هامة، مضيفا أن الحكومة قررت اليوم عدم التجمعات، وعدم إقامة الأفراح والحفلات فى قاعات مغلقة.