شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد على "تويتر": سعدت بلقاء أخى الرئيس السيسي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية، بعد زيارته للقاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على تويتر: "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".

وغرد الشيخ محمد بن زايد بنفس المعنى باللغة الإنجليزية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال راضي إنه "من المنتظر اجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك".