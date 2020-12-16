رئيس الإنجيلية ينصب سمير يونان قسًّا جديدًا لكنيسة الفيوم "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، في حفل تنصيب القس سمير يونان، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالفيوم.

حضر الحفل اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نجاح كريم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ محمود علي حسنين، مدير التعليم الإعدادي والثانوي لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ خالد عبدالتواب، موجه عام منطقة الفيوم الأزهرية، ومن مطرانية الأقباط الأرثوذكس القمص أنجيلوس والقمص شاروبيم، ومن مطرانية الأقباط الكاثوليك الأب بطرس والأب أرسانيوس، ومن مدرسة الراهبات كل من سير ريموند وسير كرستين.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل تحت عنوان "إرادة التغيير"، وقال في كلمته: "إذا غابت إرادة التغيير عن الفرد لن يكون هناك تغيير للجماعة، الله قادر أن يحرك هذة الإرادة فينا، وعندما نتحدث عن الإصلاح والتغيير، لا بد أن نلتزم بالحق وذلك لأن الحق يساعدنا في عمل الرحمة، وهذا يتمم الشريعة".

وتابع: "نصلي أن يمنحنا الله القدرة على مقاومة كورونا وقدرة حقيقية على الإصلاح والتغيير".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس سمير يونان وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بالفيوم.

كما شارك في برنامج الاحتفال الشيخ ناصر صادق نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس محروس عايد راعي الكنيسة الإنجيلية بجزيرة شارونه، والقس وائل رمسيس سكرتير مجمع إقليم الوسطى، والقس خليل إبراهيم أمين صندوق المجمع.