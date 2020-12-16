محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: تلقت محافظة الجيزة بلاغا بسقوط أتوبيس بترعة الزمر ببشتيل بمركز أوسيم وذلك نتيجة تفادي السيارة لتوكتوك في الاتجاه المعاكس. وقال بيان صادر عن المحافظة، إنه تم استدعاء رجال العمل الميداني ورجال إدارة المتابعة الميدانية بالمدينة، بالتنسيق مع الحماية المدنية حيث تم إخراج السائق من السيارة بسلام دون حدوث خسائر.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة: انقلاب "أتوبيس" بترعة الزمر بمنطقة بشتيل "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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