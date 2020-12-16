مصر وبيلاروسيا تبحثان إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية وتنويع المنتج بالأقصر وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة مع سيرجي تيرنتييف سفير بيلاروسيا المفوض فوق العادي لدى مصر، والقنصل إيجور فيرجو.

وبحسب بيان اليوم، حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عبدالمحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أكد سفير بيلاروسيا، أهمية إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يتم التسويق لها بالسوق البيلاروسي لما تتمتع به من مقومات سياحية ثقافية فريدة والترويج لها بشكل فعال خلال الفترة القادمة مما قد يخلق فرصة لإمكانية تشغيل خط طيران منتظم من القاهرة إلى منسك، بالإضافة إلى إمكانية تنويع المنتج السياحي بالبرامج المقدمة من خلال إضافة الأقصر وأسوان.

كما تم خلال اللقاء اقتراح إمكانية دعوة وفد من ممثلي كبرى الصحف ووكالات الأنباء وأشهر المدونين والمؤثرين في بيلاروسيا لزيارة مصر وتعريفهم بالأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي لا تقتصر فقط على السياحة الشاطئية وإنما يتميز المقصد السياحي المصري بأنماط سياحية متنوعة ومنها دمج السياحية الشاطئية بالسياحة الثقافية.

وجرى أيضا مناقشة مقترح تنظيم ورشة عمل لأهم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي بمصر وبيلاروسيا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والوصول لأفضل سبل التعاون المشترك.



جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ومنها السوق البيلاروسي.​