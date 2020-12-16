نائب المستشار الزراعي الفرنسي تعرب عن اهتمام بلادها بالتعاون مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبلت الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، نائب المستشار الزراعي الفرنسي الإقليمي للشرق الأوسط ألكسندرا ترويانوجرو، بحضور بعض مديري المعاهد والمعامل بالمركز.

وعرضت عاصم، مهام وأنشطة مركز البحوث الزراعية ومعاهده وقطاعاته المختلفة ودور المركز في دعم قطاع الزراعة في مصر.

كما استعرضت مجالات التعاون القائمة بين معاهد المركز ونظيراتها بدولة فرنسا، كما تم مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في البحوث الزراعية التطبيقية والمشروعات المشتركة للنهوض بالإنتاج الزراعي والتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في كلا البلدين.

وكيل مركز البحوث ونائب المستشار الزراعي الفرنسي والوفد قاموا بزيارة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية من هيئة الاعتماد الفنلندية (FINAS) للتعرف على الأنشطة البحثية والخدمية التي يقوم بها المعمل، وعلى إمكانيات المعمل وأهدافه ودوره الرقابي في مجال سلامة الغذاء والإجراءات الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة المصدرة لدولة فرنسا بدءًا من استلام العينات وتجهيزها وصولاً لمرحلة إصدار شهادات التحليل بالإضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بأهم المحاصيل التصديرية والمحلية.

كما تفقد الوفد المعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات وتحليل الملوثات العضوية عالية الثبات (الدايوكسين)، وتحليل الميكروبيولوجي، ومشاهدة أحدث أساليب وتقنيات طرق التحاليل العالمية المستخدمة بالمعمل لما تشكله من خطورة على الصحة العامة.

من ناحيتها تقدمت نائب المستشار الزراعي الفرنسي بالشكر لإدارة المركز، قائلة إن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا لتوطيد العلاقات ودعم مجالات التعاون بين البلدين.

وأعربت عن اهتمام دولة فرنسا بالتعاون مع مصر في جميع المجالات وبصفة خاصة في المجال الزراعي.

وأشادت بنظام العمل في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وما شاهدته من تطور في أساليب التحاليل واستخدام وتطبيق أحدث التقنيات بالمعمل وأشارت إلى وجود فرص كبيرة لدعم سبل التعاون بين المعمل والمعامل المناظرة في فرنسا.