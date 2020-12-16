محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: شهدت إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاعا متدرجا خلال الأيام القليلة الماضية وصولا إلى 523 حالة إصابة أمس الثلاثاء. ويرصد الخليج 365 بالأرقام الارتفاع الذي حدث في إصابات كورونا خلال 7 أيام وهو ما حذرت منه الحكومة خلال الفترة الماضية. وأعلنت الحكومة اليوم مجموعة قرارات لمواجهة زيادة انتشار كورونا في مصر منها قصر المساجد على الصلوات فقط وغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات وسرادق العزاء، مع التوجيه بتطبيق الغرامات على مخالفي ارتداء الكمامات أو غيرها من إجراءات الوقاية فضلا عن التفكير في تحصيل غرامات المخالفة فوريا من المواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر قفزنا 102 حالة.. الخليج 365 يرصد مؤشر إصابات كورونا في مصر خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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