جثة مُتحللة وأخرى مُمزقة وشاب يقتل أمه حرقًا في نشرة الحوادث المسائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

نصحته بعدم تعاطي المخدرات.. ابن يقتل أمه حرقًا في المحلة الكبرى

لقيت ربة منزل حتفها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بحروق بأماكن متفرقة من الجسد، إثر إشعال ابنها النيران في جسدها، بسبب نصحها له بعدم تعاطي المخدرات.

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العثور على بقايا جثة متحللة جوار ترعة بكفرالشيخ

تكثف مباحث مركز شرطة سيدي سالم في كفرالشيخ جهودها لكشف لغز العثور على بقايا جثة متحللة ملفوفة في بطانية ناحية قرية السخاوي الشرقية التابعة لمركز سيدي سالم.

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"ممزقة بسلاح أبيض".. العثور على جثة داخل زراعات القصب بنجع حمادي

عثر أهالي قرية أبو العموري بنجع حمادي في قنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب ممزقة بطعنات نافذة، ملقاة بإحدى المناطق الزراعية.

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الداخلية: ضبط مروج شائعة اختطاف طفل في المنوفية

ألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهم بترويج مروج شائعة اختطاف طفل بالمنوفية .

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أحدهم سوري.. 3 شباب ينقذون فتاة ألقت بنفسها في فرع رشيد بكفرالشيخ

أنقذ 3 شباب، يقيمون في مدينة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، طالبة في المرحلة الثانوية من الغرق، بعدما ألقت بنفسها في مياه نهر النيل فرع رشيد، من أعلى كوبري دسوق العلوي.

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إصابة 3 عمال في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمحل كشري في الشرقية

أصيب 3 عمال بمحل كشري، بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بحروق متفرقة في الجسد؛ على خلفية انفجار اسطوانة غاز، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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ضبط عصابة نسائية تخصصت في نشل المواطنين بشبرا الخيمة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، غموض حوادث نشل المواطنين في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة في شبرا الخيمة.

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-تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "خلية داعش التجمع الأول" لـ 10 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأريعاء، تأجيل محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول"، لجلسة 10 يناير.

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بعد تقارير بتحويلها لأراضٍ سكنية.. منع صاحب الريف الأوروبي من السفر

قرر المستشار خالد عبد الرحمن سالم قاض التحقيق، في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة الريف الأوروبي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، منع الدكتور عبد الله سعد صاحب الريف الأوروبي من السفر بعد تلقي قاضي التحقيق تقرير اللجنة المشكلة للوقوف على قيمة المخالفات التي تمت جراء تغيير نشاط الأرض من استغلالها في الزراعة إلى تحويلها لأراض سكنية بمساحة 4700 فدان، وبلغت قيمة المخالفات 2 مليار و800 مليون جنيه.

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للتصالح.. تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في الكسب غير المشروع لـ 11يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه، لجلسة 11 يناير، لاتخاذ إجراءات التصالح.

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