مباحث القاهرة تنجح في ضبط صاحب شركة هارب من 377 سنة سجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير وإنتاج البذور الزراعية والتوكيلات التجارية، بمحافظة القاهرة، محكوم عليه في 302 حكم حبس جزئي ومستأنف. وحكم على المتهم في قضايا "نصب - تبديد" بإجمالي حبس (377 سنة)، وغرامات مالية مستحقة بلغت تسعة ملايين ومائة وثلاثين ألف جنيه. وبمواجهته، أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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